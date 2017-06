Selver ja teised ettevõtted jäid süüdi Liviko kartelliasjas

Sellega on Tallinna Ringkonnakohtu ja Harju Maakohtu varasemad lahendid jõustunud alates 7.06.2017, teatas Selveri emaettevõte Kaubamaja Grupp AS börsiteates.

Ka ütlesid Tallinna Kaubamaja esindajad, et Selver AS kinnitab jätkuvalt, et ei ole sõlminud kartellikokkuleppeid, mistõttu on riigikohtu otsus neile ootamatu, kuid Selver AS täidab oma kohustused vastavalt kohtuotsustele.

15.12.2016 tegi Tallinna ringkonnakohus otsuse, millega jättis jõusse Harju maakohtu 29.04.2015 süüdimõistva otsuse Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtja Selver AS suhtes. Selver AS, olles veendunud, et pole rikkunud ühtegi seadust, kaebas seetõttu vastava otsuse edasi riigikohtusse.

Tegemist oli kohtuasjaga, kus Livikot ja terve rida Eesti jaekette (sh Selver ASi, Rimi Eesti Food ASi, Maxima Eesti OÜ-d ja Prisma Peremarket ASi) süüdistati kartellileppe sõlmimises 2009. aasta mai lõpus ja juuni alguses.

«Oleme saanud riigikohtust teate, et riigikohus menetlusluba ei andnud. Nõustume kohtu otsusega, ent mitte järeldustega – oleme endiselt veendunud, et Maxima väidetavas kooskõlastatud tegevuses osaline ei olnud,» rääkis ka Maxima avalike suhete esindaja Katja Ljubobratets.

Tema sõnul viitab sellel ka asjaolu, et maakohus möönis, et Maxima osalus oli koostöös väikseim. «Nüüdseks lõplikult jõustunud Tallinna ringkonnakohtu otsus ei olnud ühehäälne, vaid Maxima süüdimõistmise osas esitas kohtunik Andres Parmas eriarvamuse. Samuti, üks Maxima endistest töötajatest mõisteti selles asjas nüüd lõplikult õigeks,» põhjendas Ljubobratets.