Nafta hind kukkus jälle

Eelmisel nädalal kasvas Ameerika Ühendriikide toornafta ja naftasaaduste laoseis 15,5 miljoni barreli võrra, mis on suurim kasv alates 2008. aastast, teatas USA energiainformatsiooni agentuur. Uudis kukutas peamiselt New Yorgi börsil kaubeldava nafta WTI (West Texas Intermediate) 5,13 protsenti 45,72 dollarini barrel, Brenti nafta odavnes 4,11 protsenti 48,06 dollarini barrel.

Bloombergi teatel oli laoseisu kasvu põhjuseks nii impordi kasv kui ka ekspordi kahanemine. Lisaks kahanes nõudlus bensiini järele 505 000 barreli võrra ööpäevas.

«Asi on nii toornafta kui ka naftasaaduste laoseisus, sest seda soovib maailm näha, seda soovib OPEC näha,» ütles uudisteagentuurile Prantsusmaa suurpanga Societe Generale tooraineturgude peaanalüütik Michael Wittner. «Nädal tagasi rääkisime, et laoseis kahanes kolm nädalat järjest, ning me hakkasime nägema trendi algust. Ja kui nüüd on buum, siis lagunes see kõik laiali,» lisas ta.

Kõige rohkem mõjutas laoseisu import Iraagist, mis kasvas 1,14 miljoni barreli võrra ööpäevas, mis on suurim number alates 2012. aastast. See tasakaalustas ka impordi 55-protsendilise kukkumise Saudi Araabiast.

«Tänane (eilne-toim) raport oli õlekõrs, mis murdis kaameli selgroo,» ütles Chicagos asuva kauplemisfirma RJO Futures. Tema sõnul liigub turul hulgaliselt jutte, et nafta hind liigub tagasi 20 dollari suunas barrel.

Täna hommikul nafta hind veidi tõusis.