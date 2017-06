Saaremaal on elanike kohta enim alkoholimüügi lube

Uuringu «Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2016. aastal» põhjal oli Saare maakonnas 1000 elaniku kohta 3,8 alkoholi jaemüügi luba, millega asub Eestis esikohal, vahendab Meie Maa. Järgnevad Pärnumaa 3,4 ja Võrumaa 3,3 loaga 1000 elaniku kohta. Kuigi Hiiumaal on vähem elanikke kui Saaremaal, on Hiiumaa 2,8 jaemüügi loaga maakondade pingereas 8. kohal.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Triinu Täht ütles, et kuivõrd riik ega kohalik omavalitsus ei piira alkoholi müügikohtade arvu, siis saab müügikohtade arvu ja tihedust mingis piirkonnas seletada ainult majanduslike põhjustega: «Kui kusagil on palju müügikohti, saab sellest järeldada, et alkoholi ostetakse palju ja turule mahub palju tegijaid.»

Loe lähemalt Meie Maast.