TS Laevad jättis ootamatult kohtumise maavalitsusega ära

Saare maavalitsusest ei osatud kohtumise ärajäämise põhjust öelda ning TS Laevad ei soostunud oma otsust kommenteerima, vahendab Saarte Hääl.

«Ma arvan, et oleks üpris kummaline hakata ajakirjandusega jagama iga kohtumist ja selle toimumist või edasilükkamist või ärajätmist,» ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro (pildil), lisades, et see on normaalse tööprotsessi osa.'

Teade kohtumise ärajätmisest tuli pärast eelmisel nädalal lahvatanud avalikku vastuseisu kesköise väljumise võimalikule ärajätmisele. Kuigi siis kinnitas TS Laevade juht Kaido Padar Postimehele, et kesköiseid reise ei ole plaanis ära jätta, siis Sirle Arro sõnul ei ole veel midagi otsustatud.

