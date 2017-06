Tööandjate sõnum Tõnistele: tuleb lõpetada maksudega tõmblemine!

«Ootame mitte ainult rahandusministrilt, vaid kogu valitsuselt arusaamist, et maksudega tõmblemine halvendab oluliselt ettevõtluskeskkonda,» vastas Tamsar Postimehe küsimusele, et mis on tema ootused uuele ministrile.

«Kui tahta päriselt heaolu suurendada, siis on pikaajaliselt üks viis – tegeleda ühiskonna tulude suurendamisega, mitte olemasolevate üha intensiivsema ümberjagamisega,» lisas ta.

«Kui praegune maksulahendus tundub esmapilgul, et on talutav kompromiss, siis pikas perspektiivis ma ei ole optimistlik – igal aastal käib sama trall, et üritatakse kusagil väänata vaikselt mõni maks nii, et seda ehk eriti ei märgata. Selline käitumine on sügavalt vastutustundetu. Ja see trend ilmnes juba enne praegust valitsust,» rääkis Tamsar.

Tamsar ei soovinud anda hinnangut lahkuva rahandusministri Sven Sesteri tööle.

Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvad kõik peamised majandusharuliidud ja paljud Eesti suurettevõtted. Kokku esindab liit otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 145 000 töötajale.