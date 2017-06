Eesti Pank: aktsiisid kiirendavad hinnatõusu

Tarbijahinnaindeksi kasv kiirenes statistikaameti teatel 2017. aasta mais 3,3 protsendini. Energia hinnad tõusid aastaga 5,3 protsenti ning toiduained, sh alkohol ja tubakas kallinesid 6,2 protsenti. Alusinflatsioon seevastu aeglustus mais aga 1,2 protsendini.

Inflatsiooni struktuur on viimastel kuudel mõnevõrra muutunud: energia hinnakasv pidurdus, kuid toiduainete laiapõhjaline kallinemine maikuus jätkus. Toiduainete kiire hinnakasvu poolest on Eesti euroala riikide hulgas pigem erandiks.

Maikuu inflatsiooni ilmestasid ka üksikud suuremad muutused teenuste hinnas: see, et majutusteenuse hinnad on eelmise aastaga võrreldes 11 protsenti kallimad, võib olla seotud Eesti Euroopa Liidu eesistumisega. Eluasemeteenuste hulgas vedasid hinnakasvu üür ja prügivedu, seda tõusu aga tasakaalustas sideteenuste odavnemine.

2016. aasta alguses alanud nafta hinnatõusu vahetu mõju tarbijahindadele on nüüdseks leevenenud. Kui veel jaanuaris ulatus nafta hinnaralli maailmaturul aasta võrdluses 80 protsendini, siis mai lõpuks aeglustus hinnakasv pea nullini. Eestis kallinesid mootorikütused mais siiski 11 protsenti, millest ligi 5 protsendipunkti põhjustas veebruarikuine kütuseaktsiisi tõus.

Teise lainena kandub nafta kallinemise kaudne järelmõju nüüd üle maagaasi ja soojusenergia hindadesse. Toiduaine- ja tööstustoorme hind on maailmaturul viimastel kuudel mõõdukalt vähenenud. Toormehindu surub allapoole Aasia riikide ebakindel nõudlus.

Eesti majanduse olukord on alates eelmise aasta teisest poolest märgatavalt paranenud ning see on tarbijahindade kasvu kiirendanud. Esimeses kvartalis kasvasid ettevõtete kasumid esimest korda pärast 2014. aastat rohkem kui tööjõukulud, millele aitas kaasa see, et lisaks kiiresti suurenenud sisenõudlusele elavnes ka välisnõudlus. Ettevõtete tulud kasvasid nii tänu suuremale ekspordimahule kui ka kõrgematele ekspordihindadele, kulude poolel samal ajal aeglustus palgakasv. Paranenud majandusolukord võimaldab ettevõtetel suurendada kasumimarginaali ning see kiirendab teisel poolaastal ka alusinflatsiooni.

Eesti inflatsioon püsib eeldatavalt kiire kuni selle aasta lõpuni nii nõudluse kui ka pakkumise (ehk kulupoolsete) inflatsioonitegurite tõttu. Lähikuudel toob täiendava hinnakasvu kaasa alkoholiaktsiisi tõus. Pikemaajalise hinnaarengu võti on nafta hind maailmaturul, sest nafta on juba mitu aastat olnud suhteliselt odav. Eesti Pank avaldab uue inflatsiooniprognoosi 14. juunil 2017.