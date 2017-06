Sester lahkumisest: mingit traagikat ei ole

Küsimuse peale, et kas tal on kahju ametist lahkuda, vastas minister, et siin ei maksa mingit intriigi otsida. «Mis seal ikka, olen meeskonnamängija ja valitsus on meeskonnatöö. Loomulikult näen, et palju on veel teha ja olen valmis ka Toomast Tõnistet (uus rahandusminister) aitama,» ütles ta.

Olulisemate saavutustena tõi Sester välja tulumaksuvaba miinimumi tõstmise 500 euroni, mis on tema sõnul väga oluline ja sisuline samm. «Lisaks pöörasin palju tähelepanu riigiettevõtete juhtimisele. Ma olen rahul, et riigifirmade nõukogude mehitamine on muutunud paremaks,» kommenteeris minister.

Miks otsustati ikkagi Sester välja vahetada? «Eks IRLi uus juht Helir-Valdor Seeder ütles kohe, et tahab valitsuses kandepinna laienemist ja uusi nägusid. Meie eesmärk on lõppkokkuvõttes valitsuse poliitika elluviimine,» lisas ta.

Mida peab Sester enda suurimaks veaks? «Ma arvan, et pole mõtet otsida vigu ega kordaminekuid. Tuleb lihtsalt nentida seda, kas meeskond töötab või mitte. Ma arvan, et see meeskond on väga hästi töötanud. Vaadates tulevikku on meile selge siht silme ees ja jätkame tööd. Kui vaadata, mida IRL on teinud, siis ma olen väga rahul ja olen kindel, et teeme seda kõike edasi,» ütles ta.

Sven Sester jätkab praeguste plaanide kohaselt tööd riigikogu majanduskomisjoni esimehena.