Uus rahandusminister: valitsus on liialt maksudega mänginud

Kas pakkumine alustada tööd rahandusministrina tuli teile üllatusena?

Kindlasti tuli, siin ei ole midagi salata. Tuli nagu välk selgest taevast.

Mis te arvate, miks just teid kutsuti?

Siin on mitu põhjust. Üks on see, et olen pikalt poliitikas olnud. Minu vastu on tekkinud usaldus. On nähtud, et saan oma tööga hakkama, et ma tahan ja oskan juhtida. Aga veelgi olulisem on see, et mul on ettevõtja kogemus. Tunnen omal nahal kõiki makse ja seadusemuudatusi ja bürokraatiat. Saan väikeettevõtjate murest täiesti aru, et kui nad kõik oma maksud korralikult ära maksavad, polegi võimalik kasumlikult äri teha.

Te viitate sellele, et maksudega ei tohiks rapsida ja maksukeskkond peaks olema vähemalt ettearvatav? Aga praegune valitsus on ju risti-vastupidi teinud?

Jah, ma möönan, et see valitsus on maksudega mänginud. Samas ma ütlen ka seda, et mulle ei meeldinud eelmise valitsuse maksupoliitika, kus polnud mingisugust diskussiooni, et kuhu riik läheb, mis on eesmärgid.

Erakondadel olid omad loosungid, oma punased jooned, millest üle ei mindud. Eelmise valitsuse paigalseis oli tegelikult kahjulikum, kui see, et midagi tehakse ja muudetakse.

Eelmine koalitsioon lagunes seetõttu, et polnud usaldust, üksteisele tehti tünga. Paigalseis, tammumine ei vii aga mitte kuhugi.

Mida te kavatsete aga teha, kuidas kasvõi ettevõtjate usalduse taastada? Nad annavad ju maksupoliitika aadressil hävitavaid hinnanguid.

Ma pooldaks ideaalis seda, et me võtame maksupaketi lahti ja kutsume majandusspetsialistid kokku. Ettevõtjana ootan kindlasti stabiilset, läbipaistvat maksukeskkonda.

Samas tuleb aru saada, et mina ei olnud koalitsioonileppe kokkupanemise juures. Erakonnad on teinud kokkulepped ja üritavad oma valimislubadusi täita.

Sellel valitsusel on selgelt rohkem sotsiaalset mõõdet. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine on hea. Maapiirkondades pole mõtet tööle minna, kuna toetus on suurem kui palk.

Usaldust kavatsen taastada niimoodi, et teeme rohkem koostööd ja selgitame. Vajalik on leida konkreetsete maksude plussid ja miinused ja kui tegemist on pooliku eelnõuga, siis ei tohiks neid riigikogusse tuua.

Kuigi leian, et suurem tulekahju on kustutatud, siis minu üks esimesi ülesandeid saabki olema see, et kohtun ettevõtlusorganisatsioonidega.

Kas teil on juba ideid, et mida te konkreetsete maksudega teha soovite? Kas tahate veel mõnda maksu avada, ümber vaadata?

Ma täna ei ütle seda.

Aga ei välista seda?

Ma täna seda veel ei kommenteeri.

Kas teie hinnangul oleks võinud valitsus teha ühe põhimõttelisema maksumuudatuse, näiteks tõstnud kas käibemaksu või tulumaksu protsendi võrra, selle asemel, et teha 5-6 väikest keerulist maksu?

Kõik need praegused maksud ongi sellised kiired, väikesed maksud, mis mulle iseenesest ei meeldi. Mulle meeldib pikaajaline planeerimine ja vaade. Kui on mingi strateegia paika pandud, tuleks sellest kinni pidada. Ei saa nii, et kui tuleb uus koalitsioon, hakatakse kiskuma ühele ja teisele poole. Rahanduspoliitikas päris nii ei saa ikkagi.

Kuidas Sester teie hinnangul hakkama sai? Mis oli tema suurim viga?

Ma arvan, et selles raskes situatsioonis sai ta hästi hakkama. Suurimat miinust on raske öelda. Ju läks siis midagi viltu, kui 21 ettevõtlusorganisatsiooni valitsusega rahulolematud on. Ju mingeid vigu tehti, aga ta sai hakkama.