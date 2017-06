Helsingin Sanomat: õlleralli Eestis saab läbi

Juulis tõuseb Eestis lahja alkoholi aktsiis ning 24 purgiga õllekast läheb mitu eurot kallimaks. Nii peaks ports õlut, mis täna maksab 12 eurot mõne aastaga kallinema 18 euroni. Soomes maksab täna taoline kast õlut keskmiselt 25 eurot, kirjutab Helsingin Sanomat.

«On selge, et juba juulis on aktsiisitõus nii suur, et see kajastub ka hindades ja reisijate ostudes,» märkis lehele Terviseinstituudi teadur Thomas Karlsson.

Eelmisel aastal ostid soomlased reisidelt kaasa 36 miljonit liitrit õlut ja 15 miljonit liitrit muid alkohoolseid jooke. Neist rohkem kui kolmveerand tuli Eestist või Eesti laevadelt. Alkoholi hinnad ei tõuse kauplustes küll kohe, kuna müüjad hoolega varusid soetanud, selle aasta jooksul peaks aga hinnavahe juba tublisti vähenema.

Kui alkoholi hakatakse Eestist vähem sisse tooma, võiks ka Soomes alkoholi aktsiisi tõsta. Seni pole taolist sammu julgetud teha just Eesti odava alkoholi tõttu. «Nüüd on Soomel kindlasti võimalus hindu tõsta. Kuigi hinnad on Soomes veel veidi kallimad, annab see rahakotis üha vähem tunda,» märkis Karlsson.

Maksutõus Eestis võib tähendada aga ka seda, et soomlased lähevad odavat alkoholi otsides hoopis Lätti.