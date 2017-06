Ossinovski: miinimumpalga tõstmine vähendab ümbrikupalga maksmist

«Alampalk on alates 2013. aastast tõusunud umbes 10 protsenti aastas ehk ennaktempos Eesti keskmisega võrreldes. See on vähendanud sotsiaalset ebavõrdsust ja väljarännet,» kirjutas Ossinovski teisipäeval sotsiaalvõrgustikus Facebook.

Miinimumpalga tõstmine on Ossinovski sõnul ka vähendanud ümbrikupalga maksmist, sest tegelikult on alampalgaga töökohti muidugi oluliselt vähem, kui töölepingud näitavad. «Osa palgast makstakse lihtsalt jätkuvasti ümbrikus,» lisas Ossinovski.

«Valitsus suurendab järgmisest aastast tulumaksuvabamiinimumi järgmisest aastast 500 euroni. Selleks, et parandada inimeste toimetulekut. Mitte selleks, et tööandjad saaksid oma sotsiaalse panuse ära jätta,» märkis Ossinovski.

Alates 2017. aastas algusest on Eestis tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ning kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Aasta varem oli tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Ühtlasi on Eesti miinimumpalk vastavalt Eurostati ülevaatele Ida-Euroopa kõrgeim, jäädes siiski alla 12 Euroopa Liidu riigile. Eesti naabritest Soomes ega Rootsis üleüldist miinimumpalka ei ole. Lätis ja Leedus on miinimumpalk 380 eurot kuus.