Otse: Tallinnas toimub maailma mõjutav pressikonverents

Tallinnas on koos kõigi euroala 19 riigi keskpanga juhid ning EKP juhatus eesotsas president Mario Draghiga. Turud ootavad vihjeid EKP varaostuprogrammi ehk rahatrüki lõpetamise kohta, mistõttu see, mida Draghi ütleb, paneb liikuma euro kursi ja Euroopa börsid. Investoritele tähendab see miljoneid või miljardeid eurosid, dollareid või jeene. Märkimisväärset mõju avaldavad Tallinnas tehtavad otsused ka meie eluasemelaenude intressidele.

Postimees teeb pressikonverentsist otseülekande.