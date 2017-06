Tööinspektsiooni menetlus peatas Eesti Ekspressi lehelaste projekti

Eesti Ekspress on suviseid lehelapsi rakendanud oma ilmumise algusaastatest peale, üle 20 aasta, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Tänavugi panid lapsevanemad, kelle järeltulijad on huvitatud suvevaheajal taskuraha teenimisest, oma lapsed kirja ning jäid müügikoolitust ootama. Suur oli nende imestus, kui lehetoimetusest saadeti möödunud reedel neile kiri, milles teatati, et lehelaste projekt on peatatud.

7-12-aastastel lastel on lubatud koolivaheajal töötada kuni kolm tundi päevas. Reaalsuses aga nähti lehelapsi terve päeva kaubanduskeskuste juures müügitööd tegemas.