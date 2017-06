Wal-Marti uus ärimudel: töötajad hakkavad koduteel veebitellimusi ära viima

Wal-Mart on alustanud testprogrammiga, kus palub töötajatel tööpäeva või vahetuse lõpus teel koju veebipoes laekunud tellimusi kohale toimetada, vahendab Bloomberg. Tegemist on maailma suurima jaemüügiketi katsega lisaks suurele poodide võrgustikule võtta nüüd mõõtu e-kaubanduses veebihiiu Amazoniga.

Töötajad saavad ise valida, kas nad tahavad lisaraha teenida ning aidata koduteel pakke kohale toimetada oma isikliku sõiduautoga. Pakkide hulk, mida nad peavad kohale viima, pannakse paika vastavalt nende kojusõidutrajektoorile, kirjeldab ettevõte blogipostituses. Küll aga ei täpsusta Wal-Mart, mismoodi täpselt töötajaid selle eest tasustatakse. Pilootprojekt on käivitatud kolmes kaupluses.

Jaekett, mille kaupluste võrgustik koosneb USAs 4700 kauplusest ja kus töötab kokku miljon töötajat, on selle pilootprojektiga asunud ümber defineerima oma senist ärimudelit, et jõuda järgi veebihiiule Amazonile, kes teatud linnades lubab kaupu kohale toimetada tunni aja jooksul pärast tellimuse vormistamist.

Uuringufirma eMarketer prognooside kohaselt kasvab e-kaubanduse müügitulu sel aastal 16 protsendi võrra, mis oleks neli korda suurem kasvutempo, kui jaekaubandusel tervikuna on.

Ligi 90 protsenti ameeriklastest elab Wal-Marti kauplustest 16 kilomeetri raadiuses. Ettevõte kasutab kauplusi ka veebitellimuste kohapealsete kohaletoimetajatena, et võistelda sellega Amazoni kohaletoimetamise kiirusega. Just see viimane kilomeeter-paar, mis lahutab veebipoest tellitud kaupa selle tellijast, on tavaliselt ettevõtetele kõige suurema kuluga väljaminek.

Kasutades selleks aga töötajate isiklikke autosid, saaks Wal-Mart väga madalate omakuludega luua kiiresti võrgustiku, mis oluliselt vähendas seda nn viimase miili kulu. Ärimudel sarnaneb kõigi sõidujagamisteenust pakkuvate ettevõtetega, kes suutsid oma äri püsti panna ilma ise reaalset autoparki omamata.