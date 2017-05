Burger King vihastas välja Belgia kuningapere

Animeeritud reklaam, mis viitab Belgia tänase kuninga Philippe'i kroonimisele 2013. aastal, annab ühtlasi teada Burger Kingi laienemisest Belgiasse, vahendab CNBC. Reklaami lõpus kutsub kiirtoiduhiid belglasi üles hääletama sõnumiga: «Kaks kuningat. Üks kroon. Kellest saab tegelik valitseja? Hääleta nüüd!»

See on vihastanud välja kohaliku kuningapere, kellele ei meeldi mõte, et juunikuust Belgiasse laienev USA kiirtoidukett kutsub belglasi ennast riigi valitsejaks «kroonima». Belgia kuninga esindajad nõudsid esmaspäeval Burger Kingi kohapealselt esindajalt ehk ettevõttelt Restaurant Brands International segadust tekitava sõnumi kohta selgitusi.

«Me ütlesime neile, et me ei ole õnnelikud selle üle, et nad kasutavad Belgia kuningapere oma kampaania tegemiseks,» rääkis õukonna pressiesindaja Pierre-Emmanuel De Bauw Reutersile. Tema sõnul ei ole monarhi pilti lubatud kasutada kasumi teenimise eesmärgil.

Ettevõtte pressiesindaja Shana Van den Broecki sõnul on nad asunud otsima võimalusi, kuidas tekkinud olukorda lahendada. «Meil on arutelu sellel teemal pooleli. Kui me peaks otsustama kampaanias muudatusi teha, siis anname sellest ka avalikult teada,» märkis ta.

Kuningapere pahameelt põhjendab veel ka see, et kui kampaanias osaleja peaks siiski valima kuningas Phillipe'i, avaneb ta ees uus aken, mis küsib: «Kas Sa oled kindel? Tema küll ei hakka Sulle friikartuleid praadima.»

Ka võib Burger Kingi algselt vaimukana plaanitud kampaania sisus taga näha Belgia kuningapere reaalset muret oma trooni hoidmise pärast, kuna 1950. aastal toimus Belgias rahvahääletus, kus belglased pidid otsustama, kas nad tahavad kuningapere laiali saatmist või nende jätkamist.

Toonane kuningas Leopold III sunniti koostöö tõttu natsi-Saksamaaga troonist loobuma, mistõttu võttis valitseja rolli üle tema poeg, tänase kuningas Philippe'i onu.



Vaata kampaania sisu lähemalt ka juuresolevalt Burger Kingi Twitteri postituselt.