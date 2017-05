Bill Gatesi õnnistusega veganburgerid vallutavad poelette

Ettevõte Beyond Meat, mille ivestorite hulka kuulub miljardär Bill Gates ja toidutootjad nagu General Mills Inc ning Tyson Foods Inc, jõuavab peatselt taimsest toorainest valmistatud burgeritega 280 kauplusesse Californias, Havail ja Nevadas, vahendab Bloomberg.

Seni on veganitele sobilik Beyond Burger müügil olnud Whole Foods kauplusteketis ning mõnes restoranis. Nüüd hakatakse neid pakkuma lihaletis, et meelitada ligi lihasõpru.

Beyond Meat ja konkurent Impossible Foods on kindlad, et suudavad USA tarbijaid veenda vähem liha sööma. Supermarketite lettidele jõudmine on siinjuures suur samm edasi.

Beyond Burger, mille valgud tulevad hernestest, maksab poes pea 6 dollarit või siis veidi üle 5 euro. Ettevõtte juhi Ethan Browni sõnul loodavad nad hinna konkurentsivõimeliseks saada järgmise viie aasta jooksul. «Siis lähevad asjad tõeliselt põnevaks,» arvas ta.