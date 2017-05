Põud viib oliiviõli hinna uutesse kõrgustesse

Tootmine väheneb kõikjal. «Itaalias on olukord kohutav, Kreekas ja Tuneesias ka,» rääkis oliiviõli tootjate ühingu juht Panayotis Karantonis Financial Timesile.

Oliiviõli tootmine maailmas peaks langema 14 protsenti, Itaalias on tootmine vähenenud koguni poole võrra, Kreekas paks tootmine prognooside kohaselt sel aastal langema 20 protsenti. «Halb ilm on tootmist mõjutanud viimasest viiest aastast kolmel,» rääkis Hollandi Rabobanki analüütik Vito Martielli.

Kuigi praegu on toodetakse oliiviõli rohkem kui näiteks 2012 ja 2014. aastal, kui põud Hispaanias ja kahjurid Itaalias tootmist pärssisid, tähendavad väiksemad varud, et hinnad kõiguvad rohkem. Oliiviõli hulgihinnad on tõusnud juba 4 200 dollarile tonni eest.

Kallimad hulgihinnad viivad üles ka hinnad tavatarbija jaoks. Jaehinnad Euroopas on tõusnud 2016. aastaga võrreldes 26 protsenti. Sellelt aastalt on veelgi hinnatõusu oodata.