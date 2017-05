Kinnisvarafirmade hinnangul on üüriturg jahtumas

Kinnisvarafirmade liit viis hiljuti liikmete seas läbi küsitluse, mis näitas, et enamik kinnisvaraettevõtteid näeb praegu turul survet üürihindade alanemiseks, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Pakkumiste hulk on pidevalt kasvanud ning paljud, kes võiksid olla üürikliendid, on omale hoopis kodu ostnud,» kinnitas neid tulemusi ka kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi. Küll aga ütles ta, et kohe ta hinnalangust kuulutama ei hakkaks, kuna kõigepealt toimub siiski rahunemine ja kui keegi peab hinda langetama, siis pigem see, kes optimistlikus meeleolus oma üürihinnaootused liialt kõrgeks ajas.

Kinnisvarafirma 1Partner elamispindade grupi juht Mihkel Oiderma ütles, et üürikorterite turul on tõepoolest näha kerget hinnasurvet. Põhjused on seotud ülimadalate laenuintressidega.

