Spordiklubide kett kavandab uue juhi käe all jõulist laienemist

Arctic Sport Clubi omaniku Impuls LTU juhatuse esimees Vidmantas Šiugždinis ütles, et Impuls Group plaanib oma tegevust Eestis lähemal ajal jõuliselt laiendada ning tal on hea meel, et Eesti meeskonnaga liitus kogenud ja ettevõtliku vaimuga juht kes annab kogu grupile arenemiseks jõudu juurde.

«Arctic Sport Club on Eestis kahtlemata tugeva brändi ja kontseptsiooniga premium-klassi spordiklubi ning eristub oma erakordselt lojaalse kliendibaasi poolest nii Tallinnas kui Tartus. Vaatamata mitmete uute klubide avamisele lähiringkonnas on meie liikmete arv püsinud stabiilne ning suurt rõõmu teeb ka see, et suur osa liikmetest kes otsustavad teise klubi kasuks tulevad mõne kuu möödudes meie juurde tagasi,» rääkis uude ametisse asunud Harry Liipa.

Arctic Sport Clubi omanikfirma Impuls LTU plaanid Eestis ja Baltikumis üldiselt on väga ambitsioonikad. «Oleme koos emafirmaga pannud paika strateegia Eesti turul. Kindlasti on lähiaja oodata uudiseid uute klubide avamise kohta. Kogu Baltikumis viime järgmise viie aastaga klubide arvu 50ni ja Eesti turul on selles kasvus oluline osa,» lisas Liipa.

Arctic Sport Club kuulub Baltikumi suurimasse ja ainsana kõigis kolmes Balti riigis tegutsevasse spordiklubide ketti Impuls Group, mille suuromanik on Baltcap Investeerimisfond. Impuls Groupi kuuluvad hetkel 24 spordiklubi Eestis, Lätis ja Leedus, liikmete arv on üle 48,000 inimese ning grupi kogukäive oli 2016. aastal üle 15,7 miljonit euro.

Arctic Sport Club tegutseb aastast 2003 ning opereerib hetkel kahte 2500 ruutmeetrist spordiklubi Tallinnas ja Tartus mille eelmise aasta kombineeritud käive küündis üle 2,25 euro miljoni.