Erik Karu firma praegu teemante tagasi ei osta

«Kui Sa soovid väärismetalli või -kive tagasi valuutasse vahetada, siis ostab SMI nii kulda, hõbedat kui ka teemante,» kirjutab ettevõte oma kodulehel kusjuures lubatakse pakkuda turu parimat hinda.

Postimehe poole pöördus lugeja, kes pakkus SMI-le kahte briljantlihvis teemanti kaaluga 0,24 ja 0,27 karaati. Ettevõte ei soovinud neid aga osta.

SMI koduleheküljel on kirjas, kuidas kulla, hõbeda ja teemantide tagasimüük toimub:

- Kirjuta meile oma soovist.

- Teeme hinnapakkumise.

- Toodete kontroll.

- Raha ülekandmine .

SMI vastus lugeja soovile oli lühike: «Täname pakkumast! Hetkel on meil piisavalt väikeseid kive laos ning seetõttu ei soovi me oma varusid suurendada. Juhul, kui see vajadus tekib, võtame teiega kindlasti ühendust.»

Postimehe kommentaarisoovile Erik Karu ei vastanud.