Tuuleettevõtja: Tootsi tuulepargi võiks ehitada rahvale kuuluv energiaühistu

Eesti Energia üleskiidetud äriprojektid on tõelisest kasumlikkusest kaugel. Aulepa tuulepargi aastatootlikkuseks reklaamiti 120 GWh, aga näitajad on jäänud 80 GWh juurde pidama. Olukord on nii hull, et majandusnäitajate ilustamiseks tuli tuulepargi põhivara oluliselt odavamaks hinnata. Sama lugu on Narva tuhaväljade tuulepargiga, Aulepa, Jordaania ja USA põlevkiviprojektidest rääkimata.

On täiesti usutav, et nii Eesti Energia kui ka valitsuse jaoks on elu ja surma küsimus saada börsilt raha. Kas või kuidas võimalikud tulevased aktsionärid oma kasumeid saama hakkaksid, see on hoopis teisejärguline küsimus.

Samas on kasumlikkuse garantiiks ja investoritele pakutavaks präänikuks tuule abil toodetud taastuvenergia tasude hõivamine, mille kindlustamiseks ongi viidud Elektrituru seadusesse muudatused. Tegelikult on riik alates 2012. aastast blokeerinud kõigi Eesti Energia võimalike konkurentide turuletuleku, sest nemad võiksid arvestatavates mahtudes toota põlevkivielektrist odavamat elektrienergiat.

Konkurentide «riigikaitseliseks elimineerimiseks» on kaasatud kaitseministeerium, kelle argumendid riigikaitselise tegevuse tagamiseks ja vajaduste kindlustamiseks on sellised, et viisakas vormis neid enam kirjeldada ei saagi. Masendav, et meie kaitsevägi on kaasatud poliitikute eraärilisse afääri, aga eks ka seal ole särk oma ihule lähemal kui riik. Kindel palk ja orjameelne käsuahel minetavad riigimeheliku käitumise.

Vaba konkurentsi pooldajate katsed seista oma õiguste eest laimatakse valitsuse ametnike tahtel avalikult kahtlaseks sooviks krabada taastuvenergiale makstavat tasu ja selle abil rahva arvelt rikastuda. Propagandistlikud reklaamid teles ja ametnike avalikud esinemised näitavad Eesti Energiat rahvale kuuluva ettevõttena, ent seal pole sõnagi teemal, et müüme ta börsil maha!

Milline rahvale kuuluv ettevõte tohib töötada väärastunud hinnapoliitikaga omaenese omaniku, rahva, vastu? Kes kahtleb, süvenegu oma elektriarvetesse ning mõelgu, kes maksab kinni põlevkivist toodetud elektri omahinna ja börsil kaubeldava elektrihinna vahe?

Tootsi tuulepargi võiks ehitada energiaühistu

Täna kujundatud ametlik seisukoht kuulutab, et tuulest toodetud elekter on väga kallis ja vajab pidavalt doteerimist. Tõde on, et tuulest toodetud elekter on kõige odavam ning taastuva elektri toetust makstakse kaheteistkümne aasta jooksul tootmisseadmete soetamise kompenseerimiseks, mitte lisaks elektrihinnale nagu on seda avalikult kajastatud.

Kui rajada kaasaegsele tehnoloogiale vastav tuulepark, mille valmisehitamiseks ei ole vaja kaasata laenukapitali, siis ei vaja tuulest toodetud elekter mingit toetust. Euroopas on mitmed riigid läinud seda teed, kus inimesed, kohalikud omavalitsused ja ka kirikud koondavad oma vabad vahendid, moodustavad energiaühistud ja rajavad selle eest omale tuulepargi. Tänane Eesti äriseadustik ei näe ette energiaühistute loomist (!), mis tõestab taas poliitilist korruptsiooni ja kindlustab Eesti Energia monopoolset seisundit.

Tootsi turbaväljadele plaanitud tuulepark võiks ollagi eestimaalaste hüvanguks rajatud ühistuline tuulepark, mis rajatakse elanikkonnalt raha kaasamise teel ning mida ei ole vaja viia ei börsile ega pole vaja talle maksta ka taastuvenergia toetust. Kui kasutada Eestis leiutatud ja toodetud tuulegeneraatorit Eleon, võiks Tootsi tuulepargi tootlikkus olla aastas ligi 12 protsenti investeeritud summalt. See tootlikkus ei sisaldaks tarbijatelt küsitud taastuvenergia tasu ning oleks tunduvalt suurem kui lihtsalt raha hoidmine (võõr)pangakontol.

On üheselt selge, et selline ettepanek tekitab suurt poliitilist vastasseisu, sest Tootsi turbaväljadele ühistulise tuulepargi rajamise korral jääks nii mõnigi poliitikute tagatubades sündinud salaplaan realiseerimata ning suur tükk rahvale kuuluvast Eesti Energiast ning taastuvenergia tasudest ei jõuaks nendeni, kes täna peavad rahva ühisvara juba oma isiklikuks omandiks.