Sõerd: riigikogu ei jõua suhkrumaksu menetleda nii, et seda saaks kohe uuest aastast kehtestada

«Jälle me kuuleme siin, et valitsus on midagi otsustanud, riigi eelarvestrateegia on lukku löödud,» kirjeldas eileõhtuses ETV saates «Suud puhtaks», mis keskendus suhkrumaksule, reformierakondlasest riigikogu liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd. «Me tegelikult ei teagi, mida maksustatakse ja mis määradega. Määrasid me kuulsime täna uudistest. Eile oli veel teine informatsioon,» jätkas riigikogu liige.

Sõerd juhtis tähelepanu sellele, et kuigi riigikogu on see, kes lõpuks otsustab, kas see maks kehtestatakse, on näiteks tema parlamendiliikmena täiesti pimeduses.«Ma püüdsin saada seda eelnõud, aga seda eelnõud tänase päeva seisuga ei ole olemas!» rääkis Sõerd eileõhtuses telesaates.

Tema sõnul näitab see, et eelnõu on alles kirjutamisel ja heal juhul saadetakse selle esimene versioon alles järgmisel nädalal riigikogule tutvumiseks. Veel märkis ta, et kui seaduse jõustumise ajaks on plaanitud 1. jaanuari 2018, siis tuleb arvestada sellega, et maksuseadus tuleb vastu võtta kuus kuud enne seda.

«Rahandusministeeriumi esindaja kinnitas, et mahladele taotletakse Euroopa Komisjonilt erandit, aga ega see ei ole niimoodi, et antakse paber ja komisjon lööb templi peale - see on ju pikk protsess,» nentis Sõerd, viidates sellele, et see pikendab olukorras, kus riigikogul on kevadistungjärgul jäänud ainult kuus töönädalat, protsessi veelgi.

«Meil on väga raske debatti pidada - meil on vaja eelnõud ja meil on vaja näha, mis seal seletuskirjas kirjas on, milliseid uuringuid on arvestatud, milliseid andmeid on arvestatud - millal see tuleb?» uuris Sõerd.

Reformierakondlasest riigikogu liige on veendunud, et suhkrumaksu eksperiment lõpeb samamoodi, nagu auto- ja pangamaksudki, mille kehtestamisest nüüd valitsus on otsustanud loobuda.