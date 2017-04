Suur hulk Elisasse ümber kolinud inimesi tõstsid ka ettevõtte müügitulu

«Ettevõtte käibekasvule aitasid kaasa väga head tulemused numbriliikuvuses. Elisa võrku liikus teiste operaatorite juurest aasta esimeses kvartalis 1111 klienti,» rääkis Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen. Kliente oli Elisal käesoleva aasta esimese kvartali lõpus üle 651 000.

Seppäneni sõnul on Elisa esimese kvartali majandtulemused vägagi head. «Mobiilsidemaastikul on aasta esimene kvartal rahulikum ning seetõttu võib saavutatud käibekasvu hinnata vägagi märkimisväärseks,» lisas Seppänen. Jätkuvalt tõuseb ka Elisa 4G interneti kasutajate arv. Tehnilise järelevalve ameti viimati avaldatud raporti kohaselt kasvas Elisa 4G interneti klientide arv 20 800 kliendi võrra.

TJA statistika näitas, et kui 2016 aasta kolmandas kvartalis oli Elisal ca 292 400 4G klienti, siis eelmise aasta lõpuks oli see kasvanud ca 313 200 kliendini. «Interneti kasutajate arvu saame kasvatada tänu kliendi rahulolule ja pidevatele investeeringutele 4G levialadesse üle Eesti,» ütles Seppänen.

Hetkel on Elisa lõpetamas Harjumaale teise 4G sageduskihi rajamist. Eelmisel aastal kaeti 50 protsenti Tallinnast täiendava 4G sageduskihiga ning maikuus alustatakse võrgutöid, mille käigus saab teise 4G sageduskihi ka ülejäänud 50 protsenti Tallinnast.

«Elisa eesmärgiks on turule tuua 5G internet ning erinevate sageduste ühendamisega liigume uue tehnoloogia turule toomise suunas,» märkis Elisa juht, lisades, et uuringufirma Socio käesoleva aasta märtsikuu tulemuste alusel on mobiilset internetti mobiilis kasutavate Elisa klientide soovitusindeks (NPS) vägagi kõrgel tasemel.

Seppänen lisas, et ettevõtte üks peamisi prioriteete käesoleval aastal on ühinemine Starmaniga. «Ühinemise osas on meil väga suured ootused, sest asume looma ühisettevõtet, mis on suuteline pakkuma klientidele tänasega võrreldes oluliselt laiemat teenusvalikut,» rääkis ta.