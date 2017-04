Hesburger kavandab Baltimaades suurt laienemist

«Leedus me kasvatasime mullu käivet 25 protsenti, Lätis oli see 15 protsenti,» rääkis ettevõtte tegevjuht Kari Salmela telefoniintervjuus, vahendab Helsingin Sanomat. Ta põhjendab käibekasvu otseselt söögikohtade arvu pideva suurendamisega, nimelt on Hesburgeril tänaseks piirkonnas juba üle 130 söögikoha.

Küll aga on pidev kasv iseloomulik Hesburgeri tegevusele Balti riikides tervikuna, kuna kõigis riikides on ettevõte pidevalt oma söögikohtade arvu kasvatanud. Praegu tegutseb Eestis 42 söögikohta, Lätis 45 ja Leedus 46.

Kuigi Eestis kasvas ettevõtte käive mullu seitse protsenti, ütleb Salmela, et siin on kiirtoiduketil kõige paremini läinud. Eestis alustas ettevõte tegevust 1996. aastal, kuid ütleb, et Läti ja Leedu on ka vaikselt hakanud järgi tulema. Lätis avas kiirtoidukett esimese söögikoha 2003. aastal ning Leedus 2007. aastal.

Hesburgeri edu võib Balti riikides seletada ka sellega, et kui tema üks peamistest konkurentidest Ameerika kiirtoidukett McDonald's on eelistanud jääda suurematesse linnadesse, siis Hesburgeril on söögikohti ka väiksematest kohtades.

«Just väikestes linnades läheb meil väga hästi, kuna seal on nõudlus, mida me suudame rahuldada. Me plaanime laieneda edasipidi just väiksematesse kohtadesse,» rääkis Salmela. Tema sõnul kavatseb ette lähima viie kuni kuue aasta jooksul Baltimaadesse veel 40 söögikohta juurde teha.

Kokku tegutseb Hesburger üheksas riigis. Kuigi päritolumaa Soome on siiani ettevõtte peamine tegevuskoht - 444 söögikohast asub seal 270 söögikohta -, on praegu välismaal asuvate söögikohtade arv üle 170.

Lisaks Balti riikidele ja Soomele tegutseb Hesburger veel Ukrainas, Saksamaal, Valgevenes, Bulgaarias ja Venemaal. Mullu oli Hesburgeri käive Soomes 211 miljonit eurot ning välismaal tegutsevate söögikohtade käive kokku 73,5 miljonit eurot.

Kui Baltiriikides tegutseb Hesburger ise otse, siis Venemaa 33 söögikohta opereerib üks sealne ettevõtja frantsiisi alusel.