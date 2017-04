Tartu Ülikooli raamatukogu ehitusvaidlus jätkub ilmselt kohtus

Viimased kolm kuud on ülikool ja YIT Ehitus püüdnud välja selgitada, kui kaugele ehitusfirma raamatukogu renoveerimistöödega jõudis ja kui palju neile selle eest maksta tuleb. See aga tähendab, et enne käesoleva aasta lõppu ei tasu raamatukogu avamist veel loota.

Märtsi lõpus saatis ülikool ehitusettevõttele järjekordse kompromissettepaneku. Ülikooli sõnul ehitusfirma sellele ei vastanud ning kompromissi otsimise asemel ähvardas ülikooli kohtusse kaevata.

Seepeale esitas ülikool YITi vastu pangagarantii nõude summas 670 000 eurot. See on raha, mille YIT garanteeris enne ehitamise algust panka. Kuna ülikool leiab, et lepingu tingimusi on oluliselt rikutud, nõuavad nad deposiiti firmalt välja.

Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ütles, et peamine vaidlus käibki selle üle, kui palju peaks ülikool tehtud tööde eest raha maksma.

Ta ei soostunud täpsetest summadest rääkima, kuid ütles, et see pole eriti suur, jäädes alla miljoni. Raamatukogu renoveerimishanke kogumaksumus oli 6,7 miljonit eurot. Tema sõnul on tähtis põhimõte, et isegi kui surve raamatukogu avamiseks on tudengite poolt väga suur, ei saa nad avaliku organisatsioonina halvasti tehtud töid kuidagi heaks kiita.

«Mõelge, mis sõnumi me avalikkusele saadaksime, kui tuleme YITi nõudmistele täielikult vastu ja maksame neile praaktoodangu eest raha, mida nad tahavad. Me ei saa selliseid rikkumisi ehitusturul heaks kiita. See on väga väärtuspõhine seisukoht,» märkis Pagel, lisades, et ülikooli viimane kompromiss oli juba niivõrd suur vastutulek, millest enamat ei maksaks loota.

Isegi Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm on teinud YITi Ida-Euroopa juhile ettepaneku, kus loodetakse asjaga viisakalt ühele poole saada ja mõistliku kokkuleppeni jõuda. «Samas tundub, et sealt poolt on väga jäik sein ees.»

Kui asi läheb kohtuteed, tuleb Pageli sõnul ehitusplatsile uus kohtuekspert, kes annab sõltumatu esindajana oma hinnangu sellele, kas tehtud tööd vastavad etteantud mahtudele ja kvaliteedile. Kuigi nii YIT kui ka ülikool tellisid omalt poolt eksperdid, kes kuude kaupa ehituse kvaliteeti hindasid, jõudsid nad erinevatele seisukohale.

Pagel märkis, et väga suur osa juba tehtud ehitustöödest tuleb ümber teha, kuna kvaliteet ei kannata kriitikat. «Üks asi on subjektiivsed vaidlused, aga teine asi on selged ehitusvead: kalded on valele poole, üksed on erineval sügavused, kasutatud on vale ehitusvahtu,» loetles Pagel, avaldades imestust, et kuidas rahvusvaheline ehitusfirma nii palju praaki on tootnud.

Isegi kui vaidlus peaks kohtusse jõudma, loodab Pagel, et see ei pidurda uue hanke väljakuulutamist ja ehitustegevuse jätkamist. «Oleme jätkuvalt optimistlikud, et saame aprillis uue hanke välja kuulutada, sõlmida tänavu juunis uue ehituslepingu raamatukogu remondi jätkamiseks ja aasta lõpus kasutajad juba renoveeritud lugemissaalidesse lubada,» lisas Pagel.

YIT Ehituse esindaja ei soostunud teemat telefonis kommenteerima ja lubas vastata ainult kirjalikele küsimustele.

Varem on firmat esindanud vandeadvokaat Kristina Uuetoa-Teppe meediale rääkinud, et ülikool ei ole lepingu täitmiseks teinud vajalikku koostööd. Tema sõnul on raamatukogu ehitusprojekt ja- luba selline, mis ei võimalda hoonet osaliselt avada. Samas oli just see asi, mida ülikooli YITile ette heitis - et hoone ei saa etappidena õigeks ajaks valmis.

Tartu ülikool sõlmis AS YIT Ehitusega 2016. aasta mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks summas 6,7 miljonit eurot. Lepingu kohaselt pidi tööde teostamine ja valmimine toimuma etapiviisiliselt ning raamatukogu avatama kasutajatele juba möödunud aasta oktoobri alguses.

Kuna YIT Ehitus ei pidanud ülikooli hinnangul tööde teostamisel kokkulepitud tähtaegadest ega täiendavatest tähtaegadest kinni, saatis Tartu Ülikool jaanuari alguses AS-ile YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta.