Tallink on maailma üks suuremaid tax-free kaubamajasid

Presentatsioonis viidatakse maailma ühe juhtiva turismi ja tax-free kaubanduse analüüsikeskuse Generation Reseach andmetele.

Tallinki presentatsiooni andmete kohaselt on maailma 17 suurima tax-free kaubandusketi hulgas ühe erandiga (Tallink) kõik suured lennujaamad. Maailma suurim käibemaksuvaba kaubamaja on Souli Incheoni lennujaam, millele järgnevad Dubai ja Singapur, mille käibed on üle 1,5 miljardi dollari. Tallinki ees on 12. kohal Taipei ja järel 14. kohal Istanbuli Atatürki lennujaam. Andmed põhinevad 2015. aasta andmetel.

Tallinki eelmise aasta käive oli 938 miljonit eurot, sellest 522 miljonit eurot oli müük restoranides ja poodides.