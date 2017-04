Tarmo Noop: kavandatav suhkrumaks on absurdsus

«Kavandatav karastusjoogimaks on kindlasti Euroopa kõige kõrgem. See tooks kaasa kahekordse hinnatõusu ja on selgelt disproportsionaalne meede. Kui see maks ellu viiakse, siis võime julgelt väita, et Eesti on terves Euroopa Liidus kõige kallimate karastusjookidega riik,» ütles Noop Postimehele.

Noop tõi maksu absurdsuse demonstreerimiseks näite sellest, et Lätis on lahja alkoholi aktsiis üle kahe korra madalam kui Eestis plaanitav karastusjoogimaks. «Kui asja eesmärk on vähendada magusa tarbimist, siis karastusjoogid moodustavad tegelikult ainult 5% inimese igapäevasest magusatarbimisest. See eesmärk ei pühenda oma abinõud,» toonitas ärijuht. «See maks lihtsalt ei mõjuta oma loomult igapäevast suhkru tarbimist. Pole mitte ühtegi riiki, kus karastusjoogimaks oleks suhkru tarbimist vähendanud. Ühtegi sellist näided ei ole olemas.»

Noopi sõnul mõjutaks maks eelkõige tarbijaid, kes seisaks silmitsi kahekordse hinnatõusuga. Samas mõjutaks maks mehe hinnangul kindlasti ka kogu tööstusharu. «Meile tähendab see oluliselt langevaid mahtusid, konkurentsivõime kaotust, töökohtade kaotust. Jaekaubandus kaotaks käivet. Eks see ole järjekordne näide meie praeguse valitsuse majanduse elavdamise kavast kui naljaga öelda.»

Kuna eelnõu ei ole veel selge ja paigas, siis täpsemaid spekulatsioone ei hakanud Noop edasise tegevuse osas andma. «Me teeme kindlasti sellele asjale õigusliku analüüsi ja kui me näeme õiguslikke probleeme, siis pöördume kas Euroopa Komisjoni õiguskantsleri poole või mis iganes instantsi poole, sõltuvalt siis õiguslikust aspektist.»

Karastusjookide Tootjate Liit nimetas oma tänases pressiteates valitsuse kava tarbijate karistamiseks ning mitte rahvatervist parandavaks. «Selle põhiline eesmärk on lappida valitsuskoalitsiooni riigieelarvesse tekkinud eelarveauku,» kommenteeris Karastusjookide Tootjate Liidu juhatuse liige Nele Normak valitsuse kava.

«Valitsuse poolt kavandatud magustatud jookide maks on konkurentsitult Euroopa kõrgeim, mis ületab isegi Soomes kehtestatud määrasid. Meie hinnangul kallinevad 1,5-2 liitristes olevate jookide hinnad üle 100%. Aktsiis saab olema suurem kui osadel lahjadel alkoholi sisaldavatel jookidel. Selline järsk maksutõus on ebaproportsionaalne ja tööstusharule hukatuslik,» selgitas Normak.

Normaki hinnangul tasalülitatakse terves riigis tööstussektor ja luuakse kunstlikult ebavõrdsed tingimused ning selles valguses võib tegu olla ebaseadusliku riigiabiga ja ning nii ei välistataka ka Euroopa Komisjoni poole pöördumist.

«Tootjate hinnangul muutub uue maksu valguses järjest tõsisemaks probleemiks ka piirikaubandus. Taani näol on võtta näide, kus liikus kolmandik karastusjookide müügist piirikaubandusse. Sama kogemus Belgias ja mujal,» sõnas Normak. «Eesti jaekaubanduse jaoks on piirikaubandus juba täna tohutu probleem. Kui valitsuse aktsiisipoliitika lisab Läti poolele veel magnetkaupu, siis kasvab probleem veelgi. Kahekordistuvad hinnad sunnivad jaekauplejaid oma marginaali kaitsmiseks tõstma ka teisi hindu ja see on täiendav karistus vähemkindlustatud Eesti peredele.»

«Eesti on väike turg - meil on ainult 1 miljon tarbijat ja erinevate tootegruppide ründamine uute maksudega teeb elu kallimaks meie tarbijatele, vähendab meie tootjate rahvusvahelist konkurentsivõimet ja investeerimissuutlikkust. Ka riigi halduskoormus tõuseb.»