Riik hakkab toetama ettevõtete liitumist võrkudega

«Selleks, et ettevõtted oleksid konkurentsivõimelisemad eksporditurgudel, on vaja tõsta tootlikkust. Tootlikkust aitab suurendada tööstuse digitaliseerimine ja automatiseerimine. Valitsusel on plaanis palju tegevusi, et meie ettevõtteid selles osas toetada. Võrkudega liitumise programm aitab leevendada tootlikkuse tõstmisele suunatud investeeringute maksumust eeskätt väikestele ja keskmistele ettevõtetele,» ütles Palo pressiteate vahendusel.

Palo sõnul saab programmist toetust taotleda üle Eesti, välja arvatud Tallinnas ja ümbritsevates valdades ning Tartu linnas asuvad ettevõtjad. «Tahame, et ettevõtlus areneks ja töökohti loodaks juurde ka väljaspool suurlinnu, seetõttu on toetus suunatud eelkõige Tallinnast ja Tartust väljapoole.»

Taotlusvooru avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) selle aasta mais. Toetuse minimaalne omafinantseering on 40 protsenti toetatavatest kuludest ning toetuse summa vahemikus 5000 kuni 100 000 eurot. Üks ettevõtja saab toetust taotleda ka kombineerituna erinevate võrkudega liitumiseks, tingimusel, et toetuse kogusumma ei ületa 100 000 eurot ega 60 protsenti projektide kogumaksumusest. Toetuse tulemusel kasvab ettevõtte võime luua kõrgemat lisandväärtust ning minimeeritakse tootlikkuse kasvule suunatud investeeringutega kaasnevaid riske.

2016. aastal viidi läbi pilootprogramm elektrivõrkudega liitumise toetamiseks neljas Eesti maakonnas: Ida-Virumaal ning Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Pilootprogrammi raames laekus seitse toetustaotlust, millest rahuldati viis kogusummas 112 000 eurot. Toetust said Põlvamaal OÜ Alcantra, Arke Lihatööstus AS, Estopuit OÜ, Võrumaal OÜ Pargi puukoda ja Ida-Virumaa OÜ Well Tehnoloogia. Toetuse minimaalne summa oli 5000 ja maksimaalne summa 50 000 eurot ning omafinantseering pidi projektist moodustama vähemalt 50 protsenti.