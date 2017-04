Riik võtab Tallinna Sadamast läbi aegade suurima dividendi

Maksele lisandub tulumaksukulu summas 12 miljonit eurot. Tegemist on kõigi aegade suurima dividendimaksega, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pressiteates.

Eelmise aasta suurimaks väljakutseks oli nii Tallinna Sadamale kui ettevõtte omanikuna riigile nelja uue parvlaeva liinile toomine. Kuna nelja uue reisiparvlaeva ehitus Türgi ja Poola laevatehastes osutus kokkulepitust pikemaks, alustati üleveoteenuse osutamist ajutiselt renditud asenduslaevadega. Nüüdseks on neist viimane, Piret, jõudnud äsja Eestisse.

Lisaks on Tallinna Sadama olulisteks prioriteetideks reisijate- ja kaubaveo ärivaldkondade arendamine ning Vanasadama Masterplaani väljatöötamine ja kinnisvaraarendusprojektide elluviimine.

«Tallinna Sadama majandusnäitajad olid 2016. aastal head, seda nii üle 111 miljoni euroni ulatunud tulude kui riigile makstava 48 miljoni eurose rekord-dividendi näol,» lausus majandus- ja taristuminister. «Antud näitajad loovad tugeva baasi ettevõtte börsile mineku ettevalmistamiseks.»

ASi Tallinna Sadam tulu kokku (müügitulu ja muud tulud) kasvas 11,6 mln euro ehk 12% võrra 111 mln euroni. Kulud kasvasid 3,1 mln euro ehk 5% võrra (arvestamata ühekordse iseloomuga allahindluse kulu 2015. aastal, kasv 14%), kasum enne dividendi tulumaksukulu kasvas 9 mln euro ehk 23% võrra ning puhaskasum 8,6 mln euro ehk 28% võrra.

2016. aastal vähenes ASi Tallinna Sadam kaubamaht 2,3 mln tonni ehk 10% võrra 20,1 mln tonnini. Uue rekordtaseme saavutas aga reisijate arv liinireisijate kasvu mõjul, kasvades 0,4 mln reisija ehk 4% võrra 10,2 mln reisijani.

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks. Sajaprotsendiliselt Eesti riigile kuuluv AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad opereerib ka avaliku teenuse lepingu raames parvlaevaliiklust mandri ja Eesti suursaarte vahel. Neljast selleks soetatud parvlaevast kaks, Leiger ja Tõll on praeguseks liinil. Täiendavad kaks laeva, Tiiu ja Piret, jõuavad liinile lähiajal.