Neste kaotas vaidluse Tallinnaga valgustulpade reklaamimaksu osas

Tallinna halduskohus ja Tallinna ringkonnakohus jätsid ettevõtte kaebuse rahuldamata, riigikohus ei võtnud sel nädalal aga ettevõtte kassatsioonkaebust menetlusse.

Tallinna ettevõtlusamet kohustas 2014. aasta korraldusega kõrvaldama Nestet puudused oma reklaamimaksu maksudeklaratsioonides ning esitama maksu- ja tolliametile maksudeklaratsioonide parandused ning deklareerima 23 asukohas valgustulpadel eksponeeritavad reklaamid.

Korraldus puudutas 12 tankla lähedal asuvat ja 11 automaattanklate sissepääsu juures valgustulpadel eksponeeritavat reklaami. Tanklate sissepääsudest eemal asuvatel valgustulpadel eksponeeritud kaubamärke "Neste Oil", "Futura", "R-Kiosk", "Jazz Pesulad", "Cuppps" ja "AdBlue" ning teavet erinevate kütuse liikide ja hindade kohta käsitles amet reklaamina. Maksustatavaks reklaamiks loeti nende puhul kogu valgustulpadel olev teave.

Vaidlusalused valgustulbad olid Neste Eesti AS tanklate sissesõiduteedest 15,19 kuni 94,39 meetri kaugusel, nendel eksponeeritav teave on linna hinnangul suunatud avalikkusele ja on käsitatav reklaamina. Suuremõõtmelised valgustulbad on reklaam, sest nende peamine eesmärk on Neste pakutavate kaupade ja teenuste üldine tutvustamine võimalike tarbijate hulgas.

Neste Eesti AS leidis kaebuses, et valgustulpadel kujutatud kirjad tähistavad kutsetegevuse kohta ning on vajalikud, et leida sissepääs hoone juurde. "Arvestada tuleb ka konkreetse tegevuskoha eripära ja asukohta, sest üksnes tankla sissepääsu kõrvale paigaldatud valgusposti näeksid kliendid alles siis, kui võimalus tanklasse sissekeeramiseks on juba möödas. Kaebaja valgustulpadel ei sisaldunud väärtushinnanguid pakkumise kohta," märkis Neste kaebuses.

Tallinna halduskohus ja ringkonnakohus jätsid Neste kaebuse rahuldamata, leides, et vaidlustatud korralduses on õigesti leitud, et kõigil vaidlusalustel valgustulpadel eksponeeritav teave on valgustulpade suurust ja asukohta ning teabe esitlusviisi arvestades paigaldatud eelkõige Neste või teiste valgustulpadel nimetatud kaubamärke omavate äriühingute – Jazz Pesulad OÜ, AS R-Kiosk Estonia, Kohvielamus OÜ – kauba müügi ja teenuse osutamise suurendamise eesmärgil.