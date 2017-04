Tallinna lennujuhtimiskeskus saab kaks uut hoonet

«Lennujuhtimiskeskus saab kaks uut maja – ehitame uue tehnilise saali ja korpuse. Hange peaks praegu käima, kui kõik läheb plaanipäraselt, valmivad hooned 2018. aasta kevadeks,» ütles Lennuliiklusteeninduse ASi (EANS) juhatuse liige Mati Tarlap BNS-ile.

Kokku lisandub ehituse käigus keskusele 1600 ruutmeetrit pinda. «Juurde tuleb ka parkla, samuti ehitame ümber olemasolevate majade küttesüsteemid,» märkis Tarlap.

EANS-i tegevuse laienemisega koos kasvab ka valmisolek pakkuda tuge ümberkaudsetele lennuliiklusteeninduse pakkujatele.

«Me peame olema valmis selleks, et näiteks ilmastiku tõttu suunatakse lende ümber või on mõnes naaberlennujaamas eriolukord, mille tõttu lendude läbilaskevõimet piiratakse ja siis suureneb meie õhuruumi kasutus ning tekib ka olukordi, et Helsingisse või Riiga lennanud lennud maanduvad Tallinna lennuväljal,» ütles EANS-i tegevjuht Tanel Rautits pressiteates.