Altkäemaksus süüdistatav bussifirma juht liigub prokuratuuriga kokkuleppele

Mitme bussiettevõtte juht Margo Tomingas, kes on altkäemaksu andmises süüdistatavana kohtu all, on valmis kokkuleppemenetluseks. Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu väimees Tomingas juhtis altkäemaksuloosse segatud bussifirmasid ning oli seal juhatuse liige.