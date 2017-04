Otseülekanne SEB kinokonverentsilt: Kas oleme pensioniks valmis?

Päevakavas:

11. 00 – Videoesitlus SEB uuringust „Eesti elanike pensionivalmidus“

11.15 – Ekspertide diskussioon teemal „Miks Eesti ja Balti riikide elanikud ei valmistu pensioniks ning kuidas mõjutada X-, Y- ja Z-põlvkondade käitumismustreid“. Diskussioonist võtavad osa:

Liisi Uder (Eesti Koostöö kogu, Visioon 2050 projekti eestvedaja)

Tiina Tambaum (Tallinna Ülikool, kasvatusteaduste doktorikool)

Tiina Jõgeda (ajakirjanik, psühholoogiline nõustaja)

Indrek Holst (SEB Elu- ja Pensionikindlustus)

vestlust juhib Eeva Esse.

11.45 – Algatame X-, Y- ja Z-põlvkonna esindajatele riiklikust pensionist elamise sotsiaalse eksperimendi „Elan pensionäri kingades“, mille raames X-, Y- ja Z-põlvkondade esindajad elavad ühe kuu Eesti pensionist ja jagavad oma muljeid videoblogis. Tutvustame eksperimenti, sellest osavõtjaid ja nende plaane. Toome suurele ekraanile esimesed blogivideod.

Eksperimendist võtavad osa:

Rain Resmeldt Uusen, CV.ee turundusjuht, YouTube’i blogija, Z-põlvkonna esindaja.

„Mulle meeldib elada läbi arengu ja eksperimentide, nii et SEB esitatud väljakutse vastuvõtmisega ei tekkinud mul ühtki tõrget – minu jaoks on ääretult põnev elada kuu aega tuleviku-enda kingades, sest see päev terendab nii või naa. Miks mitte saada oma võimalustest ja väljakutsetest teadlikuks juba täna.

Ametialaselt puutun ma tööportaali turundajana lausa igapäevaselt kokku finantsvõimekuse küsimuste ja sissetulekuootustega ja annan endale aru, et eksperimendi käigus seatud rahalised piirid on paljude inimeste igapäevaelu juba täna. Ma püüan hea meelega nendega samastuda ja leida olukorrast mõistlikke ja nutikaid lahendusi.“

Andrei Titov, ETV+ saatejuht, MK-Estonia peatoimetaja, Y-põlvkonna esindaja.

„Mina liitusin eksperimendiga, sest näen võimalust tõsta pensioniteadlikkust ja näidata meie tuleviku finantseerimise olulisust just Eesti venekeelsele elanikkonnale. Kindlasti on minul kui perekonnapeal ja laste isal selle kuu jooksul keeruline toime tulla uute rahaliste piirangutega. Teisalt tunnetan oma nahal, kuidas pidevalt leiame vabandusi pensionikogumise edasilükkamiseks - „küll ma veel jõuan oma pensioniks koguda“. See mõtlemine võib aga viia paljusid Eesti inimesi olukorda, kus nende sissetulek väheneb päeva pealt rohkem kui poole võrra. Selleks, et vähendada nende inimeste hulka, kellele tuleks suur sissetuleku langus pensionieas üllatusena, olen valmis ohverdama oma igapäevase elustiili ja ootan seda eksperimenti lausa põnevusega“.

Mari Krumm, näitleja, kindlustustöötaja, X põlvkonna esindaja.

„Minu jaoks on see eksperiment puhas seiklus ja enese proovilepanek. On väga põnev elada praegu kuu aega tingimustes, mis võiksid terendada minu pensionipõlves 20 aasta pärast. Kuigi ma ise näen pigem oma pensioni positiivsest aspektist ja proovin luua sääste tulevikuks, siis ikkagi, planeerides eelseisva kuu väga piiratud väljaminekuid, avastasin, et nii detailselt pole ma veel kunagi oma pensionile mõelnud. Kindlasti saab eksperiment olema väga kainestav ja silmiavav kogemus.“