Tesla tõusis väärtuselt USA teiseks autotootjaks

Tesla turuväärtus on eilse seisuga 48,7 miljardit dollarit Fordi 45,5 miljardi vastu. USA suurima autotootja, General Motorsi turuväärtus on 51,2 miljardit dollarit.

Märkimisväärsele tulemusele aitasid kaasa traditsiooniliste autotootjate tagasihoidlikud müügitulemised märtsis ning investorite kartus, et seitse aastat kestnud korralik tõus on läbi saanud, kirjutab The Wall Street Journal. Tesla seevastu teatas pühapäeval, et nende müük kasvas esimeses kvartalis 69 protsenti ja ettevõte on teel oma eesmärgi, tarnida esimesel poolaastal 50 000 autot, täitmisele.

Tesla aktsia hind hüppas eile 7,27 protsenti uuele rekordtasemele 298,52 dollarini. Investeerimispanga Morgan Stanley autoanalüütik Adam Jonas on asetanud aktsia hinnasihi 305 dollarile. Ta usub, et elektriautod muutuvad üha juhisõbralikumad, millele on viidanud ettevõtte asutaja, suuromanik ja tegevjuht Elon Musk.

«Tesla on selgelt positsioneerinud kommertsialiseerunud rakendustele põhinevale nõudlusele baseeruvale mobiilsetele teenustele,» kirjutas Jonas klientidele.

Mõned analüütikud sellist optimismi ei jaga.

«Selle turukapitalisatsioon baseerub haibil ja lubadustel,» ütles majanduslehele prominentne Detroidi autotootjatesse investeerija autotööstuse analüüsikeskuse Center for Automotive Research emeriitprofessor David Cole.

Reutersi andmetel soovitab viis analüütikud Tesla aktsiat osta, kaheksa soovitab hoida ning kuus analüütikut väärtpaberit müüa.

Fordi aktsiat soovitab kaheksa analüütikut osta, 14 soovitab hoida ning kaks soovitab müüa.