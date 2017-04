LHV läheb Suurbritanniasse

«Järgnevate aastate jooksul on oodata makseteenuste pakkujate ärimahtude kasvu, kuivõrd seoses 2018. aastal Euroopa Liidus jõustuva makseteenuste direktiiviga saavad makseteenuste pakkujad suuremad õigused kliendi esindamiseks tema pangakonto kaudu tehtavate maksete vahendamisel. Makseteenuste pakkumiseks on makseteenuste vahendajatel vaja pangateenuseid,» selgitas LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

LHV uue ärisuuna sihtrühmaks on Euroopas tegutsevad makseteenuste vahendajad. Peamiseks neile pakutavaks tooteks saab olema reaalajas euro- ja naelamaksete teenuse pakkumine, millega LHV plaanib alustada 2018. aasta jooksul. Teenust saab edukalt laiendada pankadele, krediidivahendajatele ja teistele ettevõtetele.

«LHV Panga klientideks on väga mitmed ettevõtted, kes pakuvad erinevaid makseteenuseid. Nendest tuntumate ja suurematena võib nimetada näiteks TransferWise'i või Coinbase'i. Oleme erinevaid makseteenuste pakkujaid teenindanud juba viimased viis aastat. Tänaseks on sellest saanud meie jaoks oluline ärivaldkond, milles näeme jätkuvat kasvu. Uue tegevusvaldkonna alla on plaanis koondada kõik olemasolevad ja uued makseteenuste pakkujatest kliendid,» ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

«LHV Pank on euromaksete süsteemi otseliige ja me osaleme reaalajas toimuma hakkavate euromaksete töörühmas. Kuna suur osa makseteenuste pakkujatest tegutseb ka Ühendkuningriigis, siis on meie jaoks sama oluline liituda reaalajas toimuvate naelamaksete süsteemidega. Selleks alustame LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali loomisega Londonis. Peale filiaali loomist on võimalik avada vajalikud kontod Inglismaa Keskpangas ja liituda naelamaksete süsteemidega. Oleme seadnud eesmärgiks jõuda teenuse pakkumiseni järgmisel aastal,» selgitas Kilu.

Ühendkuningriigi filiaali loomisel pöörab LHV olulist tähelepanu meeskonna moodustamisele. Lisaks filiaali juhile võtab LHV Londoni kontoris tööle kliendisuhtlusega tegelevad töötajad ning rahapesu tõkestamise ja vastavuskontrolliga seotud töötajad. Tallinnasse loob LHV täiendava tarkvaraarenduse meeskonna.

«LHV on julgete mõtete organisatsioon. Keskendume jätkuvalt Eesti ettevõtetele ja eraisikutele, kuid seejuures soovime vaadata maailma avara ja kaasaegse pilguga. Makseteenuste pakkumine on kasvav ja olulisust koguv äri ning kui suudame ühena vähestest maailmas pakkuda lähiaastatel nii reaalajas euro- kui ka naelamakseid, oleme hästi positsioneeritud sellest ärimahtude kasvust osa saama. Tegemist on investeeringuga tulevikku,» kommenteeris Madis Toomsalu.

Ühendkuningriigi filiaali ülesehitamise ja naelamaksete süsteemidega liitumise järel planeerib LHV hakata tulu teenima 2018. aasta teises pooles. Suurem tulude kasv on planeeritud järgnevatesse aastatesse, misjärel peaks filiaal hakkama tooma kasumit. 2017. aastal sisaldavad filiaaliga seotud kulud peamiselt maksesüsteemidega liitumise ja infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamise kulusid.

Toomsalu sõnul jääb 2017. aasta finantsplaanis AS-i LHV Group prognoositav kasum veebruaris avaldatuga samale tasemele, kuivõrd aasta kahe esimese kuu kasum ületas planeeritud taset 1 miljoni euro võrra, lisaks jääb dividendide väljamaksmisega seotud tulumaksukulu planeeritust madalamaks.