LHV laenas lisaraha ettevõtluslaenudeks

Laenuprogrammist rahastatavad laenud jäävad vahemikku 25 000–500 000 eurot ja on mõeldud peamiselt ettevõtete kasvu toetamiseks. Laen sobib äri arendamiseks, seadmete ja masinate ostuks või muude investeeringute tegemiseks, teatas LHV.

Uusi laenutooteid pank turule ei too ja laenab raha välja olemasolevate raames, ütles LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum BNS-ile. LHV peab EIF-ga sõlmitud laenulepingu tingimuste kohaselt saadud finantseeringu summas 12,5 miljonit eurot ettevõtetele edasi laenama 24 kuu jooksul ning omalt poolt lisama täiendava omaosaluse.

"Laenuprogrammi tingimused on meile soodsad, kuna laen on meie jaoks ilma tagatiseta ja täiendavad tingimused ei sea LHV-le piiranguid ega kohustusi, mis erineks LHV sisemistest eesmärkidest," ütles LHV finantsjuht Meelis Paakspuu.

"LHV likviidsuse tase on kõrge, mistõttu ei olnud majanduslikult otstarbekas kasutusele võtta suuremat krediidiliini. Sõlmitud tehing on aga siiski märgilise tähendusega, võimaldades tulevikus kaasata vahendeid rahvusvahelistelt rahaturgudelt, et finantseerida Eesti ettevõtteid soodsatel tingimustel," lisas Paakspuu.

Vastavalt LHV Panga ja EIF-i kokkuleppele pakub LHV väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele täiendavaid finantseerimisvõimalusi. Seda tehakse Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Investeerimispanga vahel 2014. aastal sõlmitud mandaadilepingu alusel, mille eesmärk on panustada väiksemate institutsioonide võimesse ja seeläbi avardada finantseerimisvõimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 180 000 klienti.