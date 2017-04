Trumpi Ferrari müük valmistas pettumuse

Pakkumine lõppes hinnaga 240 000 dollarit, mis jäi 10 000 dollarit alla prognoositud miinimumhinda (250 000 dollarit). Sõiduki maksimaalseks hinnaks prognoositi enne oksjonit 350 000 dollarit.

Mõni tund hiljem üllitas oksjonimaja siiski teate, et «kinnitame, et see vahetas omanikku mõni minut pärast poodiumilt äraviimist» lõpliku hinnaga 270 000 dollarit. Oksjonimaja ei öelnud, kes oli ostjaks, ega ka pakkunud mingeid detaile müügi kohta, kirjutab Bloomberg.

Uudisteagentuuri sõnul oli müük pettumuseks, arvestades, et varasemalt on Trumpi autode müük olnud edukas.

Trumpi Cadillaci limusiin müüdi eelmisel kuul Suurbritannias 68 261 dollari eest, mis oli neli kuni seitse korda suurem kui Ameerika limusiinide sama aastakäigu keskmine hind. Eelmisel aasta septembris müüdi tema Lamborghini Diablo eBay kaudu 460 000 dollari eest, mis oli 75 protsenti keskmisest hinnast 75 protsenti kõrgem.