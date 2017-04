Eesti Nokia on leitud – kogu maailmas laineid lööv valgusti!

Toona polnud Urmas mõelnudki, et hakkaks tootma valgusteid. Rääkimata sellest, et oma tootega välisturud vallutada. Täna on see aga reaalsus.

Sarapuu toodetud meeleoluvalgustit – SU Valgus – müüakse nii Austraalias, Šveitsis, USAs kui ka Venemaal. Ja see on alles algus!

Taim kadus pimedusse

„Inimesed tulevad meile messidel ligi ja küsivad – mis Nokiat me veel otsime? See siin ongi Eesti Nokia!“ muigas Urmas Sarapuu, kes on varasemalt õppinud mööbli tootmist. Seejärel aga tegutsenud hoopis kinnisvara-ja sisekujundusmaastikul.

Oma ettevõtteni jõudis ta aga umbes viis aastat tagasi, kui nägi, et elutoa suure akna all olnud taim justkui kadus pimedusse. Talle meenus lapsepõlvest mälestus kaunist jõulukuusest, mida valgustas põrandale asetatud prožektor.

„Hakkasin poodidest otsima, kas keegi pakub mõnda lahendust, mille abil saaks taimede ilu ka pimedas välja tuua. Ja sellist asja polnud,“ meenutas Sarapuu ja lisas: „Läksin oma kunagise kursusevenna juurde ja joonistasin talle tootenäidise. Ta ütles – Urmas, uskumatu, see on ju geniaalne lahendus! Nii lihtne, samas nii võluv!“

Rahasüstid

2013. aastal sai Sarapuu rajatud osaühing SU Valgus EAS-ilt alustava ettevõtte starditoetust tootearenduseks ja põhivara soetamiseks, 2016. aastal ka eksporditurunduse arendamiseks. Et pikk turuletuleku protsess nõudis palju finantsvahendeid, taotles ettevõte lisaks laenu Swedbankilt.

„Tänu neile rahasüstidele olen saanud käia messidel, et uurida turu ootusi ja näha, kas keegi pakub juba sarnaseid valgusteid. Oleme turul ainukesed pakkujad. Hiljuti pääsesime maailmatuntud sisustusajakirjadesse ja ma näen, et see on alles kõige algus,“ lisas Sarapuu, kes kutsub kõiki ettevõtjaid unistama suurelt. „Kui ise usud endasse ja oma lahendusse, siis teevad seda ka teised. Näen seda iga päev,“ sõnas Sarapuu lõpetuseks.

