Ühistu Eesti Lihatööstus avab kolmapäeval tööstuskompleksi

«Tootmishooned, korralik sisseseade ja tehnika on valmis, samuti ka bränd ja brändiloome, koduleht saab täna veel viimase lihvi,» ütles Ühistu Eesti Lihatööstuse juhatuse liige Mart Luik ning lisas, et ettevalmistustööd on lõpule jõudmas ning tootmine läheb käima.

Luige sõnul on ettevõttel tooteid nimekirjas 50 ringis. Ühistu Eesti Lihatööstuse tooted on kättesaadavad piirkonnapoodides, Stockmannis ja Selverites. Ühistus töötab umbes 20 inimest.

Mais plaanib ettevõte minna Balti jaama turule, kus ettevõte oleks kõige suurem liha ja lihasaaduste kaupleja, rääkis Luik. «See on suve kontekstis meie jaoks hästi oluline ettevõtmine,» ütles Luik, lisades, et plaan on jõuda ka Tartu turule.

Atria Eesti müüs 2016. aasta juulis Vastse-Kuuste lihatööstuse Eesti Lihatööstuse Ühistule, ostutehingut finantseeris Maaelu Edendamise Sihtasutus.