Trump tahab teada defitsiidi põhjust

Trumpi läbiv väide presidendikampaanias oli, et USA laseb ennast ära kasutada ja teised riigid rikastuvad Ameerika arvel, kirjutab Äripäev.

Luubi alla läheb vähemalt 16 riiki eesotsas Hiinaga, mille arvele langeb lõviosa USA kaubandusdefitsiidist. Aga ka Saksamaa, millega USA kaubandusdefitsiit on viimase kümne aasta jooksul peaaegu kahekordistunud ning mis on defitsiidi suuruselt kolmandal kohal Hiina ja Jaapani järel. Juba on Saksamaad süüdistatud partnerite arvel kasu lõikamises alahinnatud euro kursist.

«Siit algab USA tootmise suur taastulemine,» ning «minu administratsiooni ajal on USA jõukuse varastamisel lõpp», kuulutas Trump allkirjastamise tseremoonial, mööndes seejuures, et paljus sillutas talle tee Valgesse Majja just ameeriklaste rahulolematus praeguse kaubanduspoliitikaga. Loe pikemalt Äripäevast.