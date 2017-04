Merko plaanib maksta dividende 7,3 miljonit eurot

Merko nõukogu kiitis 31. märtsi koosolekul heaks juhatuse koostatud ettevõtte möödunud aasta majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas aruanded ja kasumi jaotamise ettepaneku saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule, teatas ettevõte börsile.

Möödunud aasta finantstulemused ei ole võrreldes 9. veebruaril 2017 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud. Merko Ehitus 2016. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 252 miljonit eurot ja puhaskasum 6,1 miljonit eurot.

AS-i Merko Ehitus juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja kokku 7,3 miljonit eurot, mis on 0,41 eurot ühe aktsia kohta. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 107,5 miljonit eurot.

AS Merko Ehitus kontserni kuuluvad Eesti ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara omavate äriühingutega. Möödunud aasta lõpu seisuga töötas kontsernis 797 inimest.