Goldman Sachsi naisjuht sai Milano kohvikus väärtusliku õppetunni

Goldman Sachsi partner Clare Sherrer soovitab ilmuda noortel naistöötajatel oma klientide ette esimesel võimalusel. Seda selleks, et neid ei hinnataks nende soo järgi, vaid selle järgi, mida nad oskavad rääkida, millised on nende ideed.

Sherrer meenutab, et ta lendas kord ärikohtumisele Milanosse ja olles juba maandunud, helistas tema meeskolleegile Itaalia äripartneri juht, kes pahandas, et miks talle ei öeldud, et kohtumisele tuleb naine. "Tema pahameel oli tingitud sellest, et kui ta oleks teadnud, et ma olen naine, oleks ta organiseerinud kohtumise peenesse restorani," rääkis Sherrer. "Kas pole kummaline, et ta oli sellise asja pärast mures?"

Kohtumine toimus tavalises kohvikus võileibu süües ja juba viieteist minuti pärast oli Sherreri sugu unustatud. "Ta polnud enam keskendunud sellele, et ma olen naine, vaid sellele, mida ma rääkisin, millist sisu mul pakkuda oli," lausus Sherrer.

Nüüd julgustab Sherrer ise noori naisjuhte klientidega näost-näkku kohtuma ja oma sisu avama, mida varem, seda parem. "Noorte naiste jaoks võib just see oli tee eduni," kinnitas ta.