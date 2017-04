Arco Vara arendusi ähvardab kiirmüügi oht

Arco Vara avaldas auditeeritud majandusaasta aruande 31. märtsil börsile alles peale seda, kui oli teatanud 11 kinnisvaravahendaja boikotist kuulutusteportaalile kv.ee. Vara, sh arendusprojektide kiirmüügiohtu puudutava info leiab kenasti kujundatud Arco Vara majandusaruande leheküljelt nr 58, kirjutab Äripäeva teemaveeb Kinnisvarauudised.

Audiitori järeldusotsuses on kirjas, et lühiajaliste laenukohustuste tagatiseks panditud varad (kinnisvarainvesteeringud, põhivarad ning varud Bulgaarias jääkväärtuses 11,7 miljonit eurot) on kajastatud eeldades nendest varadest majandusliku kasu realiseerumist tavapärase äritegevuse käigus. "Kui Kontsern ei ole võimeline pikendama lühiajaliste laenukohustuste maksetähtaegasid, võib ta olla sunnitud müüma laenukohustuse tagatiseks panditud varad kiirmüügi korras madalama hinna eest, kui on nende bilansiline väärtus seisuga 31. detsember 2016."

