Kuus lauset, mida juhina ära kunagi oma alluvatele ütle

Samas on mitmeid ettevaatamatuid lauseid, millega võib nii mõndagi ära rikkuda. Kui vähegi võimalik, väldi neid.

1. See on sinu otsus!

Vahel on muidugi hea jätta töötajale otsustamisõigus, kuid tasub olla kindel, et ta on selleks valmis. Head ülemused võtavad vastutuse, mitte ei lükka passiiv-agressiivsel viisil koormat oma alluvate õlgadele.

2. See on nii, sest juhtkond otsustas nii.

Selline vastus on laisk ja demotiveeriv. See tekitab töötajates tunde, et nad pole osa ettevõttest ja nende arvamus pole tähtis.

3. Me oleme seda alati nii teinud.

Ja mis siis? Tehnoloogiad muutuvad, kliendid muutuvad ja muutunud vajadustele tuleb vastu tulla, proovida uusi asju. See lause on ehtne innovatsiooni tapja.

4. Tee nii, sest mina ütlen seda.

See on ebaviisakas ja mahategev töötajate suhtes. Iga töötaja väärib seda, et ta saab aru, milleks mingi otsus või tegevus on vajalik.

5. Me peame rääkima.

Üks hirmutavamaid fraase üldse, kontekst pole sealjuures enam üldse tähtis. Kasuta seda ainult siis, kui tõepoolest tahadki töötajate hulgas hirmu külvata.

6. See pole piisavalt hea.

See lause tähendab vee peale tõmbamist millelegi, millega sinu töötajad on vaeva näinud. Kui see ei vasta sinu standarditele, siis selgita seda viisakalt ja taktitundeliselt.