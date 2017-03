Eesti vedaja: vähemalt hakkavad teemaksu tasuma ka välismaalased

«Meie oleme aastaid raskeveomaksu tasunud, aga meiega konkureerivad naaberriikide vedajad on meie teid lõhkunud ega maksa selle eest pennigi,» ütles rahvusvahelisi vedusid korraldava transpordiettevõtte Saku AB logistikajuht Rain Ilmets.

Tema sõnul on seni kehtinud olukord, kus naaberriikide vedajad on saanud meie ees konkurentsieelise. Ta tõi näitena välja, et kui Eesti raskeveok siseneb Läti teedele, tuleb tal tasuda 11 eurot teemaksu, Leedus ligi 12 eurot ja Poolas 38 eurot.

«Seevastu kui Läti, Leedu või Poola autod tulevad siia ja võtavad meie nina alt sadamast ekspordikauba ära ja panevad Euroopa poole minema, ei küsi Eesti riik nende käest sentigi raha,» rääkis Ilmets.

Samas tõdes Ilmets, et uus maks veofirmasid kindlasti pitsitab, eriti neid, kelle autopark on vanem ja kes peavad seetõttu rohkem maksu tasuma. Saku ABl endal on ligi 25 raskeveokit, mida Ilmets hindab pigem keskkonnasäästlikuks.

Ligi 50 veoautoga Mullo Transport ASi juhataja Jaak Mullo tõi välja, et nende ettevõttelt võtab uus maks aastas ligi 50 000 eurot. «Eks see tuleb meil täiega maksta ja kohe aasta eest. Üksikute päevade eest me tasuma ei hakka.»

Tema sõnul toob teemaks kaasa ka kõigi transporditeenuste hinnakasvu, kuna vedaja peab kuskilt raha tagasi teenima. «See mõjutab kõiki muid hindasid ja lõppkliendil tuleb see kinni maksta. Elukallidus tõenäoliselt kasvab,» märkis Mullo.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks maksu, mida Eestis pole varem nähtud – see on veoautode teekasutusmaks, mis võib raskemate ja saastavamate veokite omanikele maksma minna kuni 1300 eurot aastas.

Uus maks on mitme astmega, sõltudes näiteks veoki täismassist, telgede arvust ja heitgaasiemissioonist. Lisaks on uus teekasutusmaks ajapõhine – seda võib maksta nii ühe päeva, nädala, kuu kui ka terve aasta eest.