Kohus tunnistas Tere nõude ühe pankrotistunud varustaja vastu tühiseks

Tartu maakohus jättis kolmapäeval rahuldamata Tere AS-i hagi UP Varud OÜ pankrotihalduri, tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu ja tulundusühistu Laeva Piim vastu nõude tunnustamiseks UP Varude pankrotimenetluses.

UP Varude pankroti kuulutas Tartu maakohus välja mullu 17. märtsil. Kaks kuud hiljem esitas Tere UP Varude pankrotimenetluses võlgniku vastu nõude, mille aluseks on poolte vahel 30. aprillil 2013 sõlmitud nõude loovutamise leping.

Nimetatud lepinguga loovutas Tere AS UP Varudele nõuded kahe ettevõtte vastu. Kuna Tere nõudele esitasid vastuväite pankrotihaldur, tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja tulundusühistu Laeva Piim, jäi Tere nõue tunnustamata.

Kohtu hinnangul tõendasid pankrotihaldur, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja Laeva Piim, et nõude loovutamise lepingu sõlmimisel soovisid lepingupooled jätta vaid mulje tehingu olemasolust.

Kohus nõustus kostjatega, et nõude loovutamise lepinguga on UP Varud võtnud endale ebamõistliku kohustuse, mida ei oleks heas usus käituv ja äriühingu huvidest lähtuv juhatuse liige võtnud.

Olukorras, kus on tõendamata see, kas Terel olid üldse nõuded kahe ettevõtte vastu, ei saa pidada äriühingu huvidest lähtuvaks tehingut, millega võetaks kohustus tasuda kolme tööpäeva jooksul nominaalväärtus nõuete eest, mis olid täitmata juba pikemat aega ning millelt oli arvestatud märkimisväärset viivist.

Samuti ei ole UP Varude raamatupidamisdokumentide hulgas dokumente, millele nõude loovutamise lepingus viidatakse, samuti ei ole selliseid dokumente esitatud kohtule. Seega asus kohus seisukohale, et nõude loovutamise leping ja sellest tuleneva nõude tasaarveldamisele suunatud 2014. aasta detsembris sõlmitud kokkulepe on näilikud tehingud ja seetõttu tühised.

Kohus märkis, et ei saa tõendina arvestada ja pidada usaldusväärseks hagiavalduses toodud nõuete arvestust, sest selle põhjal ei ole võimalik jälgida nõude suuruse kujunemist ja veenduda nõude olemasolus ja tegelikus suuruses.

Kohus ei nõustunud Tere väitega, mille järgi on ta nõude suuruse ja kujunemise juba pankrotimenetluses nõude loovutamise lepinguga tõendanud. Pankrotiseaduse järgi tuleb nõudeavalduses märkida nõude sisu, alus ja suurus ning nõudeavaldusele tuleb lisada avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid. Esitatud tõendeid uurides peab olema võimalik hinnata nõuet sisuliselt, mis tähendab nõude õiguspärasuses veendumist.

Kui aga ei ole esitatud dokumente, millele tuginedes on väidetav nõude loovutamise leping sõlmitud, ei ole kohtu hinnangul võimalik võtta seisukohta nõude sisulise õiguspärasuse osas. Otsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul Tartu ringkonnakohtus.

Kohus kuulutas Tere piimatööstusele piima vahendanud UP Varud pankroti välja mullu märtsis, ettevõtte pankrotti nõudsid kohtus Laeva Piim ja Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, kuna vahendusfirma oli piimatootjatele võlgu üle 2 miljoni euro.