Kuressaare elektroonikatootja avas 1,3 miljonilise tootmisliini

Seni elektroonilisi trükkplaate kahel liinil tootnud Incapi tehases avati kolmas, 30-meetri pikkune tootmisliin, mis kahekordistab senise tootmisvõimsuse.

«Oluliselt kaasaegsema uue liini teine tähtis erinevus seisneb selle investeeringu finantseerimises rendi-põhimõttel. See tähendab, et Incapi võimalused klientidele sobivaima toodangu pakkumiseks muutuvad oluliselt paindlikumaks,» selgitas Incapi juhatuse liige Otto Richard Pukk.

Vastavatud tootmisliinil hakkavad valmima elektroonikaseadmete sisu olulisimad osad. Nii annab uus liin Incapile võimekuse laduda trükkplaatidele kuni 60 000 komponenti tunnis varasemast enam.

Incapi tellijateks on nii alustavad elektroonikaseadmete tootjad kui ka kogenud tööstused ning valmiv toodang liigub valdavalt Skandinaaviamaadesse - kaugemad tellimused on teinud reise ka Põhja-Ameerikasse ja Hiina.

Oluliselt kasvanud tootmiskogused võimaldavad Incapi Kuressaare tehasel ka uusi inimesi värvata. «Hea meel on näha, et Incapi roll olulise tööandjana Saaremaal on üha kasvamas. Eelmisel aastal töötajate arvu kahekordistanud ettevõttel on ka täna pakkuda kümneid vabu ametikohti, mis on selgeks kinnituseks, et 17 aastat Saaremaal tegutsenud tehase keerulisemad ajad on minevik,» tõi välja Kuressaare linnapea Madis Kallas.