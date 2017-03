Swedbanki juhatuses toimusid mõned liikumised

Senine Swedbanki Eesti klienditeenuste juht Ulla Ilisson juhib edaspidi digiteenuste müüki kõigil Swedbanki neljal koduturul. Ka kuulub Ilisson nüüd pangagrupi Baltikumi juhatusse. Klienditeenuste divisjoni juhtimise Eestis võttis temalt üle varem nõustamiskeskust vedanud Ede Raagmets, kes kuulub nüüdsest ka siinse Swedbanki juhatusse.

Ulla Ilissoni uueks ülesandeks Swedbanki grupis on juhtida ning suunata digiteenuste müüki Swedbanki kõigil neljal koduturul Rootsis ja Baltikumis. Samuti tuleb tal tagada pangagrupi kontorivõrgu ning telefonipanga areng muutuvas keskkonnas.

«Panga digitaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet on kriitilise tähtsusega, arvestades klientide kasvavaid ootusi ja muutusi tarbimisharjumustes. Teeme maksimumi, et kasutada nii meie klientide kui omanike huvides ära tehnoloogilisi võimalusi, mis arenevad juba päevade ja nädalate, mitte kuude ja aastatega,» ütles Ilisson.

Ede Raagmets sõnas enda eesmärkide kohta uuel ametikohal: «Ka kohalikul tasandil on ülioluline digitaalsete kanalite areng ja uute võimaluste loomine meie klientidele. Tegeleme pidevalt kliendikogemuse parendamise ja lihtsustamisega kõikides panga kanalites. Meie soov on, et kliendid teeksid koos meiega äri ning soovitaksid Swedbanki oma perele ja sõpradele.»

Oluliseks väljakutseks on tema sõnul lisaks panga kui tööandja atraktiivsus ning töökohtade loomine ka mujal kui Tallinnas. Swedbanki Eesti digipanganduses, kontorivõrgus ja nõustamiskeskuses, mis alluvad Raagmetsale, töötab kokku 881 inimest.

Ede Raagmets alustas karjääri Hansapangas 1994. aastal valuutavahetajana ning algusaastatel töötas ta ka kassapidaja ja tellerina. Seejärel liikus Raagmets pangatehnoloogia osakonda pangatooteid ja programme arendama, kus töötas kokku üheksa aastat.

2008. aastal asus Ede igapäevapanganduse ja investeerimistoodete osakonda juhtima ning 2013. aastal sai temast nõustamiskeskuse juht. Selle aasta 1. jaanuarist on Ede klienditeenuste divisjoni juht ja Swedbank Eesti juhatuse liige.

Ullal Ilissonil on samuti pikaajaline kogemus panganduses. Hansapangaga on ta liitunud kaks korda. Esmalt 1993. aastal, kui ta töötas kaks aastat turundusspetsialistina ning lahkus seejärel pangast.

Kümme aastat hiljem naasis Ilisson pärast töötamist kindlustussektoris Hansapanka ja on sellest ajast saadik juhtinud nii jaepanka kui ka tervet kanalite võrku. Aastatel 2011 kuni 2016 kuulus ta Swedbanki Eesti juhatusse.