Nordica: viimased uudised airBalticut ilmselt ei rõõmusta

Tema sõnul on Nordica jätkusuutlik ettevõte, millel on kindel plaan hakata kasumit teenima, vahendab ERRi uudisteportaal. Uibo usub, et airBalticut Nordica viimase aja arengud ei rõõmusta.

«Konkurenti analüüsime, aga meie eesmärk on oma asja ajada. Me teame, mida teeme ja ma arvan, et viimased uudised Nordica kohta kindlasti ei rõõmusta lõunanaabrite ettevõtet. Saame näha,» ütles ta.

