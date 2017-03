Krediidipank väljub Läti turult

Krediidipanga Läti filiaal jätkab tegevust tänavu 14. juunini, kuid lõpetab uute klientide ja hoiuste vastuvõtu alates 31. märtsist. Kõigile Krediidipanga Läti filiaali tänastele klientidele makstakse nende hoiustel ja arvelduskontodel olev raha tagasi. Muudatus ei puuduta Krediidipanga Eesti kliente, teatas pank.

Krediidipanga Läti filiaali juhataja Arturs Tomsi sõnul on Krediidipangal Lätis umbes 1200 klienti, kellel on võimalus viia kuni mai lõpuni oma rahaasjad üle mõnesse teise panka. «Vabandame klientide ees võimalike ebamugavuste pärast, täname neid usalduse eest ning anname omalt poolt parima, et muudatus saaks ellu viidud võimalikult sujuvalt,» lausus Toms.

Krediidipanga Läti filiaalis töötab kokku 17 töötajat, kelle töölepingud lõpetatakse hiljemalt tänavu aasta lõpuks.

Krediidipanga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et filiaali sulgemise põhjus on Krediidipanga tegevuse ümber korraldamises.

Eesti Krediidipank sai tänavu jaanuaris uued omanikud, kelleks on jaekett Coop Eesti ja Inbank AS. Nende eesmärgiks on luua Krediidipanga põhjal tugev Eesti turule keskenduv pank, mis alates sügisest hakkab tegutsema Coop Pank nime all.