Olympicu välisturgudel käärib

Lätis spekuleeritakse, et lõunanaabrite valitsus plaanib maksureformi osana märkimisväärselt kergitada ka hasart- ja loteriimängu maksu, Olympicu investorite arvates on börsiettevõtte jaoks tegemist suure riskiga, vahendab Äripäev.

«Ilma kahtluseta on tegemist Olympic Entertainment Groupi (OEG) jaoks suurima riskiga ning uudis on murettekitav,» ütles 35 737 Olympicu aktsiat omav riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi. Läti osakaal grupi käibes on 33 protsenti ning ärikasumis oli lõunanaabrite osakaal eelmisel aastal 69 protsenti.

Väikeinvestor Rene Ilves, kelle firmale Seitse Samuraid kuulub 195 000 OEG aktsiat, juhtis tähelepanu ka sellele, et Itaalia, mis moodustas eelmisel aastal 13 protsenti Olympicu käibest ja oli seega kontsernile suuruselt kolmas turg, plaanib samuti oma tingimusi hasartmängudega tegelevate ettevõtete jaoks karmistada. N

imelt lubas Itaalia endine peaminister Matteo Renzi veel ametis olles selle aasta lõpuks mänguautomaatide hulka riigis kolmandiku võrra vähendada.

